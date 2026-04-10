리프트 버스 도입·조례 개정으로

교통약자 접근성 획기적 개선

'경계 없는 여행' 위한 새 단장 마쳐

리프트 버스 임차 교통약자 접근성 강화

경기 평택시(시장 정장선)가 '관광 취약계층의 문턱을 낮춘 도시'로 거듭나기 위해 시티투어 운영 체계를 전면 개편하고 본격적인 운행에 나섰다.

평택시 시티투어 운영체계 전면 개편. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

평택시는 지난 3월 28일 '평택 무장애 여행'을 테마로 한 리프트 버스 시티투어 정기운행을 시작했다고 10일 밝혔다. 이번 개편은 누구나 평등하게 관광을 즐길 수 있는 '경계 없는 여행' 환경을 조성하기 위해 추진됐다.

이번에 도입된 리프트 버스는 일반석 19석과 휠체어 6대가 탑승할 수 있으며, 2026년 '무장애 여행' 코스는 정기운행 기간(3~6월, 9~11월)에 매월 2회 운영될 예정이다.

현재 평택문화원 누리집에서 4월 운행 예약이 접수 중이며, 11일, 15일에 '무장애 여행'이 진행된다.

한편, 평택 시티투어는 기존에 식비 등을 포함했던 1만5000원 이용료를 식비 등 부대비용을 제외한 기본 이용료 3000원으로 개편했다.

또한, 시는 '평택시 관광진흥조례' 개정을 통해 장애인, 국가유공자, 기초생활수급자, 차상위계층, 65세 이상 등을 대상으로 한 감면 조항을 신설했다. 해당 조례안은 오는 15일 공포 후 즉시 시행될 예정으로, 관광 취약계층의 시티투어 접근성이 향상될 것으로 기대된다.

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평택시 관계자는 "이번 평택 시티투어의 운영 개편은 누구나 당연하게 누리는 일상이 될 수 있도록 관광의 문턱을 낮추는 첫걸음이 될 것"이라며 "향후 이용객 만족도를 조사하여 리프트 버스의 지속적인 운영과 무장애 관광 인프라 확대를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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