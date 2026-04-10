2003년 '영일만 호미곶' 데뷔

20년 넘게 이어온 포항과의 인연

가수 미화가 부른 발라드 곡 '장미카페'가 애절한 창법과 서정적인 가사로 주목받고 있다.

가수 미화의 대표곡 '장미카페'(지은 작사, 이천수 작곡)는 블루스 스타일의 트로트 발라드로, 떠나간 연인을 그리워하며 돌아오기를 바라는 애타는 마음을 담고 있다.

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이 곡은 작곡가 이충재가 편곡을 맡았으며, 통기타와 피아노 연주에 아련한 여성 코러스가 더해진 인트로가 특징이다.

특히 중반부의 관악기 독주는 곡의 비장미를 살려준다는 평이다.

2015년 3월 발표 당시 포항 지역을 중심으로 큰 반향을 일으켰으며, 미화는 각종 방송과 지역 행사를 통해 꾸준히 활동을 이어오고 있다.

본명이 김미화인 그는 경남 합천 출신으로, 고등학교 졸업 후 포항 소재 중소기업에 취직하며 포항 시민이 됐다.

직장 생활 중 포항 MBC 라디오 '가요산책' 노래자랑에 출연해 입상한 것이 가수가 된 결정적 계기가 됐다.

당시 심사위원이었던 이천수 작곡가(당시 포항 MBC 악단장)에게 발탁돼 체계적인 트레이닝을 거친 후, 2003년 '영일만 호미곶'을 발표하며 공식 데뷔했다.

이후 10년 넘게 경북 일대에서 실력을 인정받는 지역 대표 가수로 활동해 왔다.

미화는 '장미카페'와 함께 '사랑의 흔적'을 발표하며 왕성한 활동을 펼치는 한편, 교육자로서의 역할도 수행하고 있다.

공연이 없는 시간에는 포항시 남빈동에서 개인 교습소를 운영하며 시민들을 대상으로 음치 교정 등 노래 지도를 병행하고 있다.

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포항의 정서를 담아 노래하는 가수 미화는 중앙 무대의 화려함에 굴하지 않고 자신만의 음악 세계를 구축하며 지역 가요계의 든든한 버팀목이 되고 있다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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