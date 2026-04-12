공정위, 2025 가맹현황 발표

외식업 브랜드, 처음 1만개 돌파

국내 가맹사업 시장이 전년도의 일시적 정체를 딛고 다시 안정적인 성장 궤도에 진입했다. 외식업종의 브랜드 수가 1만 개를 돌파하고, 가맹점 평균 매출액도 전년 대비 약 4% 상승하며 외연과 내실 모두 성장세를 기록했다.

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12일 공정거래위원회가 발표한 '2025년 가맹사업 현황 통계'에 따르면, 지난해 말 기준 전국 가맹본부 수는 9960개, 브랜드 수는 1만3725개, 가맹점 수는 37만9739개로 집계됐다. 이는 전년 대비 각각 13.2%, 10.9%, 4.0% 증가한 수치로, 최근 5년 내 가장 높은 수준이다.

업종별로는 외식업의 강세가 두드러졌다. 외식 브랜드 수는 전년보다 10.3% 늘어난 1만886개를 기록하며 처음으로 1만 개 시대를 열었다. 외식 업종 내에서는 한식 브랜드(4252개)와 커피 브랜드(921개)가 전체의 약 40%를 차지하며 시장을 주도했다.

가맹점 수 기준으로는 편의점이 여전히 압도적이었다. 편의점 가맹점 수는 5만5927개로 서비스업과 도소매업을 통틀어 가장 많았다. 특히 상위 4개 브랜드(CU, GS25, 세븐일레븐, 이마트24)가 전체 편의점의 약 95%를 점유하며 과점 체제를 공고히 했다.

가맹점 운영의 내실을 보여주는 '평균 매출액'도 긍정적인 지표를 나타냈다. 2024년 말 기준 가맹점당 평균 매출액은 약 3억7000만 원으로 전년(3억5000만 원) 대비 4.3% 증가했다.

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공정위는 "가맹점 매출 등 전반적인 지표가 회복세에 접어든 것은 경제 전반의 내수 진작 노력 및 가맹분야 제도개선의 성공적 시장안착에 따른 것으로 보인다"며 "가맹산업의 양적 성장이 개별 가맹점의 경영 여건 개선으로까지 이어질 수 있도록, 가맹점 간 수익 격차와 경영환경의 불확실성을 해소하기 위한 정책적 보완이 필요할 것"이라고 했다.

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



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