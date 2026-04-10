경기도, 세월호 12주기 앞두고 '추모기간' 운영
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경기도가 세월호 참사 12주기를 맞아 세월호 참사 희생자들의 넋을 위로하고 도민들과 함께 아픔을 기억하기 위해 오는 13일부터 19일까지 추모 기간을 운영한다.
이 기간 동안 경기도는 수원 광교 도청사와 의정부 북부청사에 세월호 추모기를 게양한다. 세월호 추모기에는 노란 바탕에 '하나의 작은 움직임이 큰 기적을'이라는 문구와 리본이 그려져 있다.
경기도청 추모기 게양 사진
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아울러 청사 출입구와 로비에는 '열두 번째의 봄, 경기도는 기억의 힘으로 더 단단하게 연대합니다'라는 문구가 적힌 스탠드형 배너가 설치된다.
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경기도는 아울러 경기도청 누리집(gg.go.kr)에 온라인 추모관을 운영한다. 도민 누구나 게시판에 메시지를 남기고 희생자 추모에 참여할 수 있다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
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