오픈AI, 월 100달러 챗GPT 프로 요금제 신설…코덱스 사용량 ↑

AI 코딩 에이전트 '코덱스' 사용량 5배 제공

오픈AI는 챗GPT 유료 요금제인 '챗GPT 프로'에 매월 100달러의 새로운 요금제를 출시했다고 10일 밝혔다. 이 요금제는 인공지능(AI) 코딩 에이전트인 '코덱스'의 사용량을 늘린 게 특징이다.

이번에 새로 출시하는 챗GPT 프로 요금제는 코덱스의 활용량이 많은 개발자와 코덱스 헤비 유저를 위해 마련됐는데, 챗GPT 플러스 대비 최대 5배 많은 코덱스 사용량이 제공된다. 여기에 인스턴트·사고형 모델 무제한 이용, 프로 전용 모델의 모든 기능 접근도 가능하다.

이번 요금제는 실용적인 코딩 사용량을 제공하는 데 초점을 맞췄다는 설명이다. 이를 통해 이용자는 코드 작성, 수정, 디버깅, 테스트 등 다양한 개발 작업을 보다 유연하게 수행할 수 있다.

이번 요금제 추가로 챗GPT 요금제는 총 3개로 늘었다. 기존 월 20달러의 챗GPT 플러스는 일상적인 사용을 위한 기본 옵션으로, 기존 월 200달러의 프로 요금제는 최대 수준의 사용량이 필요한 이용자를 위한 상위 옵션으로 유지된다.

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한편, 코덱스의 주간 사용자 수는 글로벌 기준 300만명을 넘어섰다. 이는 지난 3개월간 5배로 증가한 수치로, 사용량도 전월 대비 70% 이상 늘었다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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