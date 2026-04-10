지재처, 박현희 기획조정관 임명…"여성 첫 정책국장"

지식재산처는 10일 박현희(50·사진) 기획재정담당관을 기획조정관으로 임명했다고 밝혔다. 이번 임명은 지재처 전신인 특허청 운영 기간을 통틀어 여성 정책국장을 임명한 최초의 인사다.

박 기획조정관은 행정고시(42회)로 공직에 입문해 지재처(옛 특허청) 기획재정담당관, 규제개혁법부담당관, 주벨기에대사관 특허관, 국제지식재산연수원 교육기획 과장, 국제교육과장, 복합상표심사팀장, 심판관 등 주요 요직을 거쳤다. 지재처 정책 업무 전반부터 지재권 심사·심판에 이르기까지 폭넓은 실무경험을 쌓은 셈이다.

특히 기획재정담당관으로 활동하면서 탁월한 정책기획 역량과 원활한 대내외 소통 능력을 보였다는 평가를 받는다.

지재처는 박 기획조정관이 협업을 이끌어내는 조정력을 바탕으로 세심하고, 균형 있는 리더십을 발휘할 정책 총괄·조정 적임자로 판단했다.

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◆주요 약력

▲행정고시 42회 ▲1975년생 ▲전주 ▲전북대사대부고 ▲이화여대 영어영문학과 ▲기획재정담당관 ▲규제개혁법무담당관 ▲주벨기에대사관 특허관 ▲국제지식재산연수원 교육기획과장 ▲국제지식재산연수원 국제교육과장 ▲복합상표심사팀장 ▲특허심판원 심판관

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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