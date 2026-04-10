올해 총 21명 규모로 확대

인권·안전 등 지원 강화

경기 가평군이 농번기 일손 부족 문제를 해결하기 위해 올해 외국인 계절근로자 유치 규모를 크게 확대한다.

가평군이 지난 9일 '2026년 상반기 외국인 계절근로자 입국 환영식 및 교육'을 하고 있다. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

가평군은 지난 9일 '2026년 상반기 외국인 계절근로자 입국 환영식 및 교육'을 하고 캄보디아 국적 근로자 12명을 맞이했다고 밝혔다. 이날 오전 인천국제공항을 통해 입국한 근로자들은 마약 검사 등 필수 절차를 마친 뒤 가평군 제2청사 통합교육장으로 이동해 본격적인 농작업 준비에 들어갔다.

이번에 입국한 인력은 가평군과 캄보디아 간 업무협약(MOU)에 따른 것으로, 관내 농가에 배치돼 주요 영농작업을 지원할 예정이다. 특히 군은 지난해 8명이었던 운영 규모를 올해 하반기 추가 입국을 포함해 총 21명까지 늘리기로 했다. 이는 전년 대비 2.6배 확대된 규모다.

군은 근로자들의 조기 적응과 안전을 위해 다각적인 교육 프로그램을 마련했다. 가평소방서와 협력해 실시한 응급처치 및 심폐소생술 교육을 비롯해 △농작업 안전 △근로기준법 및 고용 관련 교육 △인권침해 예방 교육 등을 했다. 아울러 임금 지급 기준, 숙식 제공, 체류 기간 연장 등 실질적인 근로 조건에 대한 안내를 병행해 고용 농가와 근로자 간의 갈등 요소를 사전 차단하는 데 주력했다.

가평군 관계자는 "계절근로자 프로그램은 인력난이 심한 농촌 현장에 필수적인 대안"이라며 "외국인 근로자들이 안전한 환경에서 근무할 수 있도록 외국인 등록, 통장 개설, 안전재해보험 가입 및 통역 도우미 운영 등 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

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군은 이번 상반기 입국에 이어 하반기에도 추가 근로자 인력을 확보해 농번기 인력 수급 안정화를 지속적으로 추진할 계획이다.

가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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