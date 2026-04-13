비철금속, 전쟁 이후 ‘다음 사이클’ 핵심으로 부상된다는데

미국·이란 전쟁이 종전될 경우 원자재 시장의 중심축이 에너지·농산물에서 다시 비철금속으로 이동할 가능성이 제기됐다. 전쟁 이전 진행되던 귀금속→비철금속 흐름으로 복귀하는 사이클이 예상되며, 특히 금보다 구리·알루미늄 등 산업용 금속에 주목해야 한다는 분석이다. 금은 인플레이션 완화와 통화정책 변수로 상승 탄력이 제한될 수 있는 반면, 비철금속은 구조적인 수급 불균형이 지속되고 있다는 점이 핵심이다.

공급 측면에서는 광산 노후화와 투자 부족으로 증산이 쉽지 않은 구조가 이어지고 있다. 구리는 생산 효율이 급격히 떨어진 데다 신규 광산 개발까지 10년 이상 소요되는 특성상 단기간 공급 확대가 어렵다. 반면 수요는 AI 데이터센터, 전력 인프라, 전기차 확대 등으로 꾸준히 증가하고 있다. 알루미늄 역시 구리 대체재 역할과 에너지 비용 상승 영향까지 더해지며 추가 상승 여력이 거론된다. 결국 전쟁 이후 원자재 시장에서는 '에너지 → 비철금속'으로 주도권이 넘어가는 흐름이 유력하다는 평가다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

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