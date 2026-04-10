전국 평균보다 14% 높아

논산시청 전경

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백성현 충남 논산시장의 공약 이행률이 84.4%인 것으로 나타났다. 이는 전국 평균 70.4%보다 14%높은 수치이다.


논산시는 한국매니페스토 실천 본부가 주관한 '2026 전국 시·군·구청장 공약이행 및 정보공개'평가에서 최우수 등급을 받았다고 10일 밝혔다.

시에 따르면 민선8기 주요 성과는 ▲양질의 기업유치를 통한 일자리 창출 ▲농촌발전기금 확대 조성 ▲공공산후조리원 건립 ▲인공지능 어린이 상상놀이터 조성 등이다.

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시 관계자는 "3년 연속 최우수 등급을 받은 것은 공약을 단순한 약속이 아닌 실행 중심으로 추진한 결과"라며 "앞으로도 공약 이행 현황과 관련 자료를 공개할 계획이다"고 밝혔다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
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