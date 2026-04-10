구혜선, 이번엔 '23만원' 파우치 출시

"제품이라기보단 작품 임하는 마음"

배우 구혜선(왼쪽)과 그가 직접 제작한 파우치 가방. 구혜선 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

사업가로 변신한 배우 구혜선이 데뷔 24주년을 맞아 직접 제작한 핸드메이드 가죽 파우치를 선보여 화제다. 앞서 출시한 파우치와 헤어롤 등이 고가 논란에도 불구하고 잇따라 완판된 만큼 이번 제품 역시 흥행을 이어갈지 관심이 쏠린다.

구혜선, 데뷔 24주년 기념 파우치 가방 출시

구혜선은 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "기존 쿠롤 핸드메이드 파우치가 모두 완판됐다"며 "새로운 파우치 가방을 제작했다"고 밝혔다. 이어 "제품이라기보다는 작품에 임하는 마음으로 한 땀 한 땀 작업했다"며 "데뷔 24주년 기념품으로 봐주길 바란다"고 설명했다.

이번에 공개된 제품은 공식 스토어에서 22만5000원에 판매된다. 구매 시 헤어롤 '쿠롤' 2개와 친필 사인 엽서, 수첩 2종, 뉴에이지 콘서트 QR카드 등이 함께 증정된다.

배우 구혜선이 자신이 제작한 헤어롤을 착용하고 있다. 구혜선 인스타그램 원본보기 아이콘

'고가 논란' 속 완판 행진

앞서 구혜선은 직접 개발하고 특허를 받은 헤어롤 '쿠롤'을 1만3000원에, 가죽 파우치를 15만원대에 각각 판매한 바 있다. 당시 두 상품 모두 시중 제품에 비해 비교적 고가라는 논란이 일었지만 빠르게 품절된 것으로 전해졌다.

구혜선은 본인이 개발한 제품에 대해 독특한 철학을 내비치기도 했다. 그는 쿠롤을 두고 "단순한 제품 론칭이라기보다 K컬처 현상학을 확장한 작업으로 보고 있다"며 "헤어롤을 한 채 집 밖으로 나서는 사람들처럼 한국 사회에서만 볼 수 있는 독특한 풍경의 서사를 담은 제품"이라고 설명했다.

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한편 구혜선은 성균관대학교 졸업 후 카이스트(KAIST) 미래전략대학원을 1년 반 만에 졸업하고 과학저널리즘 전공 공학석사 학위를 받았다. 특히 학교 측이 발표한 신문화전략 'QAIST' 우수성과자 19개 팀 중 창의인재 부문 특별 포상 수상자로 선정되며 역량을 공인받았다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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