편집자주 돈과 관련된 문제는 일상에서 가장 자주 마주치지만, 정확한 기준을 알기 어려운 경우가 많습니다. 관행처럼 받아들여 온 이야기나 잘못 알려진 정보로 인해 불필요한 손해를 보는 사례도 적지 않습니다. [돈의 오해]는 세금·수수료·계약·환불 등 생활 속 금전 문제에서 사람들이 흔히 착각하는 내용을 공공자료와 공식 기준을 바탕으로 정리합니다.



"분명 취소됐다고 뜨는데, 돈은 왜 그대로죠?"

온라인 쇼핑이나 숙박·항공 예약을 취소했는데도 카드값이 그대로 남아 있는 경우를 흔히 겪는다. 소비자 입장에서는 '취소=즉시 환불'로 생각하기 쉽지만, 실제 카드 결제 구조는 다르게 작동한다.

결제 취소와 환불 완료 사이에는 시간차가 존재하고, 이 과정에서 오해와 불만이 반복된다. 익숙한 상황이지만 정확히 알지 못하면 불필요한 분쟁으로 이어질 수 있기 때문에 내용을 정리해 봤다.

결제 취소하면 돈은 바로 돌아온다?

결제를 취소했다고 해서 돈이 즉시 돌아오는 것은 아니다. 이는 카드 결제가 '승인'과 '정산'이라는 두 단계를 거치기 때문이다.

결제 직후 취소가 이뤄진 경우에는 '승인 취소'로 처리된다. 이 단계에서는 실제로 돈이 이동하지 않은 상태이기 때문에 비교적 빠르게 반영된다.

기사 이해를 돕기 위한 사진. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

하지만 일정 시간이 지난 뒤 취소할 경우 상황이 달라진다. 이미 카드사와 가맹점 간 정산이 진행된 이후라면, 단순 취소가 아닌 '환불' 절차를 다시 거쳐야 한다. 이 과정에서 영업일 기준 통상 3~7일 정도가 소요되며, 주말이나 공휴일이 포함되면 더 길어질 수 있다.

실제 소비자 상담 사례를 보면, 온라인 쇼핑몰에서 상품을 취소했음에도 카드 결제 대금이 며칠간 그대로 남아 있어 불안감을 호소하는 경우가 많다. 특히 숙박 예약 플랫폼을 통해 결제한 뒤 취소한 이용자 중에는 "취소 완료 메시지를 받았는데 카드값이 빠져나갔다"며 민원을 제기하는 사례도 있다.

이 경우 대부분은 환불 처리 과정이 진행 중인 상태다. 즉 '취소'는 완료됐지만 '환불'이 아직 반영되지 않은 단계인 셈이다.

카드사에 문의하면 바로 해결된다?

환불이 지연될 경우 카드사에 문의하는 경우가 많지만, 모든 문제가 카드사에서 해결되는 것은 아니다. 환불 절차는 결제 구조상 여러 주체가 얽혀 있기 때문이다.

기본적으로 환불은 가맹점에서 시작된다. 판매자가 취소 처리를 완료해야 카드사에도 해당 정보가 전달되고, 이후 환불이 진행된다. 따라서 가맹점의 처리 속도가 전체 환불 기간에 영향을 미친다.

실제 분쟁 사례에서도 이런 구조가 반복된다. 한 소비자는 의류 쇼핑몰에서 상품을 반품했지만 환불이 지연되자 카드사에 문의했으나, "가맹점 승인 대기 중"이라는 답변을 받았다. 결국 판매자가 환불 처리를 완료한 뒤에야 카드 대금이 정정됐다.

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또 다른 사례에서는 해외 온라인 사이트에서 결제 후 취소했지만 환불까지 2주 이상이 소요됐다. 해외 결제의 경우 승인 취소가 아닌 환불 절차로 처리되며, 카드사·해외 가맹점·결제망을 거치는 과정에서 시간이 더 길어질 수 있다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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