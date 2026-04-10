월 최대 50만원 납입, 6개월 만기 상품

전기차 구매, 소외·청년층엔 우대금리

부산은행이 현대자동차와 손잡고 고금리 적금 상품을 선보인다.


BNK부산은행(은행장 김성주)은 10일 현대자동차와 제휴해 최고 연 9% 금리를 제공하는 '챌린지 적금 with 현대자동차'를 5000좌 한도로 출시한다고 알렸다.

이 상품은 자산 형성을 지원하는 포용금융과 친환경 소비를 결합한 점이 특징이다. 소외계층과 청년층에는 우대금리를 제공하고 전기차 구매 고객에게 추가 혜택을 적용한다.


상품은 월 최대 50만원까지 납입 가능한 6개월 만기 자유적립식이다. 기본금리 연 2.0%에 현대차 구매계약 2.5%포인트, 전기차 구매 0.5%포인트, 포용금융 우대(소외계층 2.0%포인트·청년 1.0%포인트), 거래실적 연동 2.0%포인트 등을 더해 최고 연 9% 금리를 받을 수 있다.

가입 고객에게는 현대자동차 구매 시 최대 30만원 계약금 할인 혜택이 제공된다. 또 매주 납입 고객을 대상으로 주유권 추첨 이벤트도 진행한다.

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부산은행은 오는 9월 30일까지 자동차 구매 고객을 대상으로 이벤트를 열고 차량, 골드바, 상품권 등을 제공한다. 신용카드 이용 시 최대 1.55% 캐시백 혜택도 함께 지원한다.


장인호 개인고객그룹장은 "금융과 모빌리티를 결합한 상품으로 고객 체감 혜택을 강화했다"며 "제휴 금융을 지속 확대하겠다"고 말했다.

BNK부산은행, 최고 연 9% 적금 출시… 현대차 제휴 혜택 결합
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영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
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