조봉업 새마을금고중앙회 지도이사(왼쪽 두번째)와 정유리 난곡새마을금고 이사장(왼쪽 첫번째)이 지난 8일 서울 관악구 신림동 난곡새마을금고 본점에서 '걸음마(馬)적금' 가입 행사를 진행하고 기념 촬영을 하고 있다. 새마을금고중앙회 AD 원본보기 아이콘

새마을금고중앙회는 저출생 위기 극복을 위한 금융상품인 'MG희망나눔 걸음마(馬)적금'을 출시했다고 10일 밝혔다. 이번 상품은 2023년 '깡총적금', 2024년 '용용적금', 2025년 '아기뱀적금'에 이어 네 번째로 선보이는 저출생 극복 시리즈다.

걸음마(馬)적금은 총 5만 계좌 한도로 운영되는 1년 만기 정기적금 상품이다. 월 납입 한도는 30만원이며 기본금리 연 4%에 더해 자녀 수에 따라 최대 12% 금리를 적용한다. 특히 인구감소지역 출생아는 자녀 수와 관계없이 연 12% 금리를 적용받을 수 있다.

AD

조봉업 새마을금고중앙회 지도이사는 "저출생 문제 해결을 위해 지난 4년간 매년 띠별 상품을 출시하며 실질적인 혜택을 제공하고자 노력해왔다"면서 "새마을금고는 지역과 상생하는 금융기관으로서 저출생 문제 외에도 취약계층 지원 및 지역경제 활성화 등 사회적 책임 이행에 지속적으로 기여하겠다"고 밝혔다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>