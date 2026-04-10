11일, 성평등가족부 '청년 공존·공감위원회' 첫 분과회의

청년들이 성별 인식격차를 완화하기 위해 직접 의제를 설정하고 정책 제안에 나선다.

10일 성평등가족부는 청년들이 성별 균형 정책 과제를 발굴하는 '청년 공존·공감위원회' 제1차 분과회의를 오는 11일 코지모임공간 신촌점에서 개최한다고 밝혔다.

이번 분과회의는 청년세대 성별 인식격차 완화를 위한 공론장 운영의 출발점으로 청년위원들의 정책기획 역량을 강화하고 소모임별 논의 의제를 선정하기 위해 마련됐다.

청년 공존·공감위원회는 이번 분과회의를 시작으로 본격적인 숙의 과정에 돌입한다. 소모임별 논의를 통해 5월 말 제2차 분과회의에서 정책제안서를 발표하고 6월 전문가 자문을 통해 보완한 뒤, 7월 중간보고회에서 최종 정책제안서를 발표할 계획이다. 하반기에는 위원회 외 청년도 참여하는 '공개형 공론장'을 열고 위원회에서 도출된 의제를 사회적 논의로 확장해 나갈 예정이다.

올초 성평등가족부는 2030 청년 150명(남성 75명, 여성 75명)을 공개 선발해 청년 공존·공감위원회를 구성했다. ▲채용·일터 ▲사회·문화 ▲안전·건강 등 3개 과로 나뉜 위원회에서는 분과 내 소모임을 통해 다양한 정책 과제를 논의하고 있다.

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원민경 성평등가족부 장관은 "이번 제1차 분과회의는 청년들이 일상에서 체감하는 성별 인식격차를 정책의 언어로 구체화하는 의미 있는 첫걸음이 될 것"이라며 "청년위원들이 도출한 의제가 충분한 토론과 숙의를 거쳐 실질적인 정책으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



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