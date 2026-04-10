과학기술연합대학원대학교(UST)는 김지훈 극지연구소 연수연구원(UST 박사 졸업생)이 한국연구재단 주관의 '한우물파기 기초연구' 사업에 선정됐다고 10일 밝혔다.

한우물파기 기초연구는 잠재력 있는 젊은 연구자(박사학위 취득 후 15년 이내)가 장기간 한 분야에서 기초연구를 수행해 세계적 성과를 낼 수 있도록 돕기 위해 매년 30명 안팎의 인재를 선정·지원하는 제도다. 선정된 연구자에게는 최대 10년간 20억원 규모의 연구비가 지원된다.

김지훈 연구원. 과학기술연합대학원대학교 AD 원본보기 아이콘

김 연구원의 한우물파기 기초연구 사업 선정은 해양수산부 산하 정부출연연구기관 소속 연구원 중에선 첫 사례다.

김 연구원은 '물곰(완보 동물)'을 연구하는 국내 유일의 전문가로도 정평이 났다. 그린란드 이끼에서 신종 완보동물을 발견하고, 학계에 보고되지 않았던 물곰의 새로운 감각기관을 찾아내는 등 독보적 실적을 쌓았다는 평가도 받는다.

무엇보다 현생 생물의 해부학적 정보를 수억 년 이전의 화석과 비교·분석해 생물의 진화과정을 추적하는 방식은 김 연구원의 차별화된 연구 강점으로 꼽힌다.

실험실에서 번식에 성공한 신종 완보동물 '닥틸로비오투스 오비뮤탄스(Dactylobiotus ovimutans)'. 이 완보동물은 남극세종기지 인근에서 발견됐다. 과학기술연합대학원대학교 원본보기 아이콘

현재 김 연구원은 중형 동물의 정밀 해부 기술을 확립하고, 데이터를 체계적으로 구축해 5억년 전 고생대 캄브리아기 화석 데이터와 대조함으로써 그간 베일에 싸여 있던 초기 동물의 기원과 진화의 연결고리를 규명하는 것을 목표로 연구를 진행하는 중이다.

김 연구원은 "1㎜에도 미치지 못하는 작은 생명체에 '5억년'이라는 거대한 진화의 역사가 감춰져 있다"며 "한우물파기 기초연구(지원)를 토대로 기존 고생물학의 한계를 뛰어넘어 세계가 주목할 만한 초기 동물 진화의 비밀을 풀어내는 데 연구 역량을 집중하겠다"고 포부를 밝혔다.

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한편 김 연구원은 UST 극지연구소 스쿨에서 박사학위를 취득, 극지연구소가 국가연구소 대학원으로서 극지 현장과 첨단 연구·교육을 연결해 기초과학 인력을 양성하는 데 기여하고 있음을 대외적으로 알린 계기가 됐다는 점에서도 의미를 갖는다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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