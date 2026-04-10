"자체 칩 연 매출 200억달러…판매 검토"

앤디 재시 아마존 최고경영자(CEO)가 천문학적인 규모의 인공지능(AI) 인프라 투자를 '평생에 한 번 있을 기회'라고 옹호했다.

9일(현지시간) 재시 CEO는 주주들에게 보낸 공개서한에서 "우리는 이 사업을 운영하는 데 있어 보수적인 자세를 취하지 않을 것"이라며 "의미 있는 리더가 되기 위해 투자할 것이며, 그 결과 우리의 미래 사업, 영업 이익 및 잉여 현금 흐름은 훨씬 더 커질 것"이라고 밝혔다.

앤디 재시 아마존 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

아마존은 지난 2월 올해 2000억달러(약 295조7400억원) 규모의 자본 지출을 예고한 바 있다. 재시 CEO는 이에 대해 "직감에 의존해 투자하는 것이 아니다"라며 "올해 지출 예정인 자본 지출 상당 부분에 해당하는 고객 투자를 확보했고, 2027~2028년에 그 대부분이 수익으로 전환될 것으로 예상한다"고 밝혔다.

그는 "AI 평생에 한 번 있을 기회"라며 "현재의 성장세는 전례 없고 미래의 성장 잠재력은 더욱 클 것으로 예상된다"고 강조했다. 이어 "이 분야에서 보수적인 접근 방식을 취하지 않을 것"이라며 "우리는 의미 있는 리더가 되기 위해 투자할 것이며, 이를 통해 미래 사업과 영업이익, 잉여현금흐름(FCF)은 더욱 커질 것"이라고 덧붙였다. 또 "장기적인 잉여현금흐름 흑자를 위해 대규모 자본지출 투자를 단행하고 단기 현금흐름 악화를 감수할 용의가 있다"고 전했다.

그는 클라우드 부문인 아마존웹서비스(AWS)의 AI 서비스 부문 연 환산 매출이 올해 1분기 150억달러 이상이며, 자체 생산 AI 칩 부문도 추정 연 매출이 200억달러 이상이며 세 자릿수 성장률을 보인다고 말했다.

재시 CEO는 "자사 칩에 대한 수요가 매우 높기에 향후 제3자에게 대량으로 칩을 판매할 가능성도 있다"며 "칩 사업이 독립적인 사업으로 운영돼 AWS나 제3자에게 판매한다면 연간 매출액은 500억달러에 달했을 것"이라고 말했다.

재시 CEO는 서한 말미에 올해도 제프 베이조스 아마존 창업자의 1997년 주주 서한을 첨부했다.

베이조스 창업자는 서한에서 "우리는 단기적인 수익성이나 월가의 단기적인 반응보다는 장기적인 시장 선도적 지위를 고려해 투자 결정을 내릴 것"이라고 말했다. 재시 CEO는 이에 대해 "오늘날에도 여전히 유효하다"고 강조했다.

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이날 아마존은 미시시피주 데이터센터에 120억달러를 추가 투자하는 계획도 발표했다. 해당 데이터센터에 대한 총투자액은 250억달러로, 이 과정에서 일자리 2000개가 창출될 예정이다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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