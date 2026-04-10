교육 프로그램 개발, 교류 활성화

동의대가 캐나다 교육기관과 협력해 글로벌 인재 양성에 나선다.

동의대학교 대외협력원(원장 김치용)은 지난 9일 대학본관에서 로얄 에듀케이션 캐나다와 업무협약을 체결했다고 10일 알렸다.

동의대 대외협력원과 로얄 에듀케이션 캐나다가 업무 협약을 맺고 있다. (왼쪽부터 동의대 대외협력원 남칠원 씨, 로얄 에듀케이션 캐나다 류지훈 대표, 동의대 김치용 대외협력원장, 김남수 대외협력팀장) AD 원본보기 아이콘

협약식에 김치용 원장과 김남수 대외협력팀장, 류지훈 로얄 에듀케이션 캐나다 대표가 참석했다.

두 기관은 국제교육 분야 인재 양성과 글로벌 프로그램 공동 개발 등 교류 확대에 협력하기로 했다.

동의대는 이번 협약을 통해 재학생 대상 캐나다 연계 프로그램을 확대하고 한국어 연수와 K-문화 체험 프로그램도 함께 운영할 계획이다.

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김치용 원장은 "글로벌 교육 기회를 확대해 학생들의 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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