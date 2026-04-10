급변하는 글로벌 환경 속 대응 전략 공유

환 리스크 관리 등에 대해 현장서 답변

NH농협은행은 수출입 기업의 대응 역량 강화를 위해 9일 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 수출입 기업 고객 150여명을 초청해 '2026 NH외국환 아카데미'를 개최했다고 10일 밝혔다.

엄을용 NH농협은행 부행장(왼쪽)과 조영무 NH금융연구소 소장이 글로벌 경제 및 환율 전망을 주제로 토크콘서트를 진행중이다. NH금융연구소 AD 원본보기 아이콘

올해로 16회를 맞이한 'NH외국환 아카데미'는 주요 기업 고객을 대상으로 수출입 업무에 특화된 정보를 제공하는 프로그램으로 급변하는 글로벌 경제환경 속에서 대응 전략을 공유하는 자리다. 이날 아카데미에는 조영무 NH금융연구소 소장이 강연자로 나서 최근 중동발 리스크 확대에 따른 '글로벌 경제환경 및 환율 전망'을 주제로 강연을 진행했다.

특히 이번 'NH외국환 아카데미'는 최근 환율 급변 상황을 반영해 사전 접수된 기업 고객들의 환리스크 관리, 통상 환경 변화 대응 등에 대한 질의에 현장에서 직접 답변하는 '토크 콘서트' 형식으로 운영됐다.

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엄을용 NH농협은행 기업금융부문 부행장은 "불안정한 대외 변수로 환율 변동성이 확대돼 수출입 기업의 경영 불확실성이 커지고 있다"며 "앞으로도 NH농협은행은 급변하는 대외 환경 속에서 기업고객의 안정적인 성장과 글로벌 경쟁력 강화를 적극적으로 지원하기 위해 노력해 나가겠다"고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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