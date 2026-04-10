19일까지 1차 공개 모집

만 19~39세 청년 아티스트 대상

스타벅스 코리아가 청년 아티스트 무대 지원 프로그램인 '별빛 라이브'를 이달부터 9월까지 매주 토요일 진행한다고 10일 밝혔다.

이 행사는 '커피와 음악의 힐링 여행'을 주제로 스타벅스 4개점에서 매주 토요일 오후 3시에 진행된다.

지난 4일 스타벅스 용인고기동유원지점에서 청년 아티스트 '쇼루식구'가 '별빛 라이브' 공연을 하고 있다. 스타벅스 코리아 제공 AD 원본보기 아이콘

이달 4일에는 용인고기동유원지점에서는 브라질 전통 음악인 '쇼루'를 중심으로 클라리넷, 플루트, 퍼커션, 클래식 기타 조합으로 공연하는 '쇼루식구'가 무대에 올라, 브라질 음악을 한국적인 감각으로 재해석해 고객들의 큰 호응을 얻었다.

오는 11일 공연은 전주에코DT점에서 열린다. 이어 18일에는 양산통도사점, 25일에는 리버사이드대성리DT점에서 공연이 열린다.

매월 마지막 토요일 오후 6시에는 경동시장 내 옛 극장을 리모델링한 스타벅스 '경동1960점'에서 특별 공연 프로그램인 '음악이 흐르는 스타 스테이지'가 운영된다. 또 올해 10월부터는 서울, 세종, 여수, 오산 등 전국 스타벅스 매장에서 별빛 라이브를 이어갈 계획이다.

별빛 라이브는 만 19세 이상 만 39세 이하의 청년 아티스트라면 누구나 참여할 수 있다. 스타벅스는 공연자를 공개 모집, 선발한다. 올해 아티스트 1차 공개 모집은 오는 19일까지며, 2차 모집은 8월 중 진행 예정이다.

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자세한 내용은 인더케이브 홈페이지 내 공지사항 게시판을 참고하면 된다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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