'에어플렉스 흡수코어' 적용

운동 중에도 샘 걱정 없어

유한킴벌리는 운동 중에도 안심하고 사용할 수 있는 '화이트 제로필' 신제품 3종(라이너·입는 오버나이트·탐폰)을 출시했다고 10일 밝혔다.

'화이트 제로필' 신제품 3종(라이너·입는 오버나이트·탐폰) 이미지. 유한킴벌리 AD 원본보기 아이콘

화이트 제로필은 운동 등 과감한 움직임에도 안심하고 사용할 수 있도록 설계됐다. 화이트 제로필이 특허 출원한 '에어플렉스 흡수코어'는 라이너와 입는 오버나이트에 적용됐다. 미세구조 부직포 소재가 흡수코어 내에 있어 마치 메모리폼처럼 형상 복원력이 뛰어난 점이 특징이다.

팬티라이너는 8줄의 접착부가 적용돼 얇은 심리스 속옷에서도 들뜸 없이 밀착되고 30개 이상의 육각형 엠보싱 실드가 분비물을 효과적으로 흡수한다. 입는 오버나이트는 얇고 유연한 코어로 밤새 뒤척임에도 뭉침이나 끼임이 없고, 사이드 가드 설계로 옆 샘 걱정을 완화해 안심하고 숙면할 수 있다.

탐폰은 편의성과 안전성을 최우선으로 설계됐다. 14.5㎜의 초슬림 어플리케이터에 미끄럼 방지 젤 그립 손잡이를 더해 초보자도 쉽게 삽입할 수 있다. 체내 흡수 시 불필요한 팽창을 최소화하고 실을 단단히 고정해 제거 시 통증도 적다. 100% 순면 소재 흡수체를 사용했고, 국제 섬유 안전 인증과 의료기기 품질 관리 국제 인증도 획득했다.

유한킴벌리는 헬스 크리에이터 심으뜸과의 협업으로 마케팅도 강화할 예정이다. 지난 1일엔 유튜브 채널 '힙으뜸'을 통해 제로필을 착용하고 러닝하는 '같이 뛰어요' 콘텐츠를 공개했다.

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화이트 담당자는 "협업 콘텐츠를 통해 제로필의 강력한 고정력과 흡수력이 실제 강도 높은 운동에도 얼마나 효과적인지 보여줄 수 있었다"며 "언제나 액티브한 라이프스타일을 이어갈 수 있도록 다양한 맞춤 제품을 선보일 것"이라고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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