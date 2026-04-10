양희(62) 정의당 대구 동구지역위원장이 동구청장선거 예비후보에 등록했다고 10일 밝혔다.


양 예비후보는 "그동안 특정 정당의 독점으로 인해 동구의 발전은 지체되고, 주민들의 삶은 크게 나아지지 않았다"며, "이제는 거대 양당의 기득권 정치를 넘어 동구 주민들의 실질적인 삶의 질을 높일 수 있는, 민생을 최우선으로 챙기는 책임 있는 구청장이 필요할 때"라고 출마의 변을 밝혔다.

양희 정의당 대구 동구청장 예비후보

양희 정의당 대구 동구청장 예비후보

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양 예비후보는 이번 선거의 핵심 기조로 '안전하고 안심하는 동구, 사각지대없는 돌봄, 공평하고 공정한 마을', '엄격하고 책임있는 생태정책'을 내세웠다.

양 예비후보는 대구공항 이전에 반대하는 정치인이다.

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양 예비후보는 대구참여연대 동구주민회 운영위원장 등을 역임하고 현재 정의당 대구 동구지역위원장과 대구 민간 공항 지키기 운동본부 상임대표를 맡고 있다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
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