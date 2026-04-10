작년 콘서트 티켓 거래액 15% 증가…1인 예매 '절반'

놀유니버스, 작년 공연티켓 판매 분석



놀유니버스는 지난해 티켓 시장에서 콘서트 부문의 성장세가 가장 두드러졌다고 10일 밝혔다.

놀유니버스가 지난해 NOL과 NOL티켓을 통해 판매한 공연·티켓 전체 거래액은 전년 대비 7% 증가했다. 카테고리별로는 콘서트(15%)가 가장 높은 성장률을 했으며 스포츠(7%), 뮤지컬(3%)이 뒤를 이었다.

특히 지난해 콘서트 시장은 장르의 다변화와 강력한 팬덤 화력이 돋보였다고 놀유니버스는 설명했다. 글로벌 팝스타 콜드플레이와 오아시스의 내한 공연을 비롯해 김동률, 세븐틴, 임영웅 등 국내 아티스트 공연이 고르게 인기를 끌었다. 그중 여성 예매 고객 비중이 전년 대비 7%포인트 증가했다.

티켓 예매 시점은 앞당겨졌다. 전 카테고리 평균 예매 시점이 기존 공연 26일 전에서 32일 전으로 6일 빨라졌다. 콘서트의 경우 전년보다 약 15일가량 먼저 예매하는 경향이 나타났다.

예매 패턴에서는 1매 예매 비중이 전체 예매 건의 50%에 육박하는 모습을 보이기도 했다. 1인 관람객 비중이 높은 카테고리는 콘서트(59%), 연극(57%), 뮤지컬(55%) 순이었다. 팬덤이 강하고 일명 '회전문 관람'이라 불리는 재관람이 많은 공연이 1매 예매 비중을 견인한 것으로 풀이된다.

평일(월~목) 콘서트 판매 비중은 전년 대비 11%포인트 증가한 27%를 차지하며 주말 중심의 공연 문화가 평일로 확대되는 추세를 보였다. 또 전시·행사 카테고리는 평일과 주말 관람 비중이 50 대 50으로 동일하게 나타났다.

수도권 외 지역으로의 문화 콘텐츠 확산도 이어지고 있다. 지역별 상품 수 증가율을 살펴보면 충청북도가 전년 대비 37% 급증하며 가장 가파른 성장세를 기록했다. 이어 제주특별자치도(26.4%)와 충청남도(26.0%)가 뒤를 이었다.

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백새미 놀유니버스 엔터사업그룹장은 "공연 콘텐츠의 다양화와 함께 관람 방식이 빠르게 변화하면서 문화 소비가 더욱 일상화되고 있다"며 "앞으로도 데이터 기반 인사이트를 바탕으로 고객의 다양한 취향을 반영한 서비스 고도화를 통해 공연·여가 시장의 성장을 선도해 나갈 계획"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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