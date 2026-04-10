ARPI, 메이요 클리닉 주관 쇼케이스 참가... 글로벌 헬스케어 기업 중 유일한 한국 기업

AI 심전도 솔루션 ECG Buddy, 세계 의료 혁신 관계자들에게 선보여

국내 의료 AI 기업 ARPI(대표 김중희)가 세계 최정상급 의료 혁신 프로그램에 한국 기업 유일의 참가자로 이름을 올리며 글로벌 무대에서 존재감을 드러냈다.

ARPI는 4월 7일부터 8일까지 미국 미네소타주 로체스터에서 개최된 '메이요 클리닉 플랫폼 Accelerate 쇼케이스'에 참가해 자사의 AI 심전도 분석 솔루션 'ECG Buddy'를 선보였다. 이번 행사에 참여한 25개 글로벌 헬스케어 기업 중 한국 기업은 ARPI가 유일했다.

Mayo Clinic Platform_Accelerate는 미국 최고 권위의 의료기관 메이요 클리닉이 운영하는 글로벌 프로그램으로, 차세대 디지털 헬스케어 혁신 기업을 발굴하고 성장을 지원하는 데 초점을 맞추고 있다. 이번 쇼케이스에는 메이요 클리닉 주요 임상과 책임자와 경영진, 투자자, 미네소타 헬스케어 생태계 관계자 등 의료계 핵심 인사들이 대거 집결했다.

행사 기간 이틀 동안 ARPI는 부스를 운영하며 ECG Buddy를 소개했고, 현장을 찾은 참관객들로부터 높은 관심과 긍정적인 호응을 이끌어냈다. 김중희 대표이사와 조영진 최고의료책임자(CMO)를 비롯한 ARPI 대표단이 직접 참석해 글로벌 의료 혁신 관계자들과 심도 있는 네트워킹을 펼치며 향후 협력 가능성을 타진했다.

김중희 대표이사는 "세계 최고 수준의 의료 혁신 기관인 메이요 클리닉이 주관하는 프로그램에 한국 기업으로서 함께할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "이번 참가를 통해 ECG Buddy가 글로벌 무대에서 충분한 경쟁력과 잠재력을 갖고 있음을 다시 한번 확인했으며, 앞으로도 세계 시장을 향한 도전을 계속해 나가겠다"고 밝혔다.

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ECG Buddy는 응급실 환경에 최적화된 AI 기반 심전도 분석 솔루션으로, 식품의약품안전처(MFDS) 허가와 CE MDR 인증을 모두 획득했으며 현재 국내 90여 개 병원에 도입돼 매월 20만 건 이상의 심전도 분석을 지원하고 있다. ARPI는 응급실 특화 솔루션 ECG Buddy와 외래·건강검진 시장을 위한 ECG Buddy Clinic을 양대 축으로, 이번 메이요 클리닉 쇼케이스 참가를 발판 삼아 북미를 포함한 글로벌 시장 진출을 더욱 가속화할 방침이다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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