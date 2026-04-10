서울시, 품질시험소 통해 건설 안전 강화…품질시험 직접 수행

1963년부터 건설자재 품질시험…지자체 최초

매년 약 4500건 품질시험

서울시는 건설자재 품질시험 신뢰도 향상을 위해 품질시험소를 설립해 지자체 최초로 건설자재 품질시험을 직접 시행, 건설 안전을 강화하고 있다고 10일 밝혔다.

1963년 설립된 서울시 품질시험소는 1997년 지자체 최초로 한국인정기구(KOLAS)의 국제공인시험기관 인정을 획득한 평가기관이다. 매년 약 4500건의 품질시험을 수행하고 있으며, 불량 자재 반입을 원천 차단하고 있다.

건설공사의 건설자재 품질시험은 '건설기술 진흥법'에 따라서 공사에 사용되는 흙, 골재, 아스팔트, 방수재 등 각종 건설자재가 설계 기준과 안전 요건의 충족 여부를 과학적으로 검증하는 법적 절차를 말한다. 총 공사비 5억원 이상인 토목공사, 연면적 660㎡ 이상인 건축물의 건축공사 등은 건설자재 품질시험을 해야 한다.

품질시험소는 토질·재료·화학 소재까지 총 93종 605항목에 대해 품질시험을 수행하고 있다. 육안이나 단순 검사로는 판별하기 어려운 자재의 약점과 유해성 등을 분석해 공사 결과물의 내구성을 높이고 건설안전을 강화하도록 추진하고 있다.

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김승원 서울시 건설기술정책관은 "건설공사의 건설자재 품질시험은 시민의 안전과 직결된다"라며 "서울시민이 안심하고 생활할 수 있도록, 가장 기본이 되는 건설자재 품질부터 한 치의 오차 없이 꼼꼼하고 엄격하게 검사하겠다"고 밝혔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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