"재보궐선거, 전지역 공천"

'대통령 사진 금지령'에 사과

정청래 더불어민주당 대표가 오는 6월 열리는 지방선거 및 국회의원 재·보궐 선거와 관련해 "전략공천을 원칙으로 하겠다"고 10일 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 10일 전남 담양농협 본점에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이날 정 대표는 전남 담양농협 본점 대회의실에서 열린 현장 최고위원회의에서 "재·보궐선거는 물리적인 시간이 부족하고, 여러 가지 상황을 종합해 경선을 치르기 어려워 전략공천을 원칙으로 한다"며 이같이 밝혔다.

아울러 정 대표는 "재·보궐선거는 한 곳도 빼지 않고, 전 지역 공천으로 하는 것이 원칙"이라며 "지방선거 공천이 마무리되면 신속하게 공천하겠다"고 말했다.

정 대표는 6·3 지방선거 출마자들에게 이재명 대통령의 취임 전 사진 게시를 금지한다는 이른바 '대통령 사진 금지령' 관련 논란도 언급했다. 그는 "이 대통령이 취임 전에 촬영한 영상과 축전이 마치 취임 이후에 한 것처럼 오인되는 일을 근절하자는 것이지, 사진을 못 쓰게 하는 것이 아니다"라며 "결과적으로 대통령에게 누를 끼쳐 사과드리고, 당대표로서 지휘·감독을 철저히 하겠다"고 말했다.

또 정 대표는 전날 지방선거 후보로 확정된 정원오 서울시장 후보와 전재수 부산시장 후보에 축하를 전했다. 그는 "당대표로서 열 손가락 깨물어 안 아픈 손가락 없듯이 낙선한 후보자들과 지지하신 분들께 위로의 말씀을 드린다"며 "경선이 끝났으니 당선된 후보와 원팀으로 협력해주실 것을 당부드린다"고 전했다.

AD

한편 그는 이날 오후 예정된 본회의에서 처리될 추가경정예산안에 대해 "중동전쟁으로 고물가·고환율 피해를 보는 국민의 어려운 삶을 해소하기 위해 긴급 추경안이 편성됐고, 오늘 처리될 예정"이라며 "최고위 마치고 서울에 올라가 빠진 것이 없는지 챙겨보겠다"고 말했다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>