10일 담양 현장 최고위 발언

지방선거는 경선·재보선은 전략공천

“법 앞의 평등 대통령도 적용”…검찰 수사 의혹 언급도

더불어민주당이 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재·보궐선거에서 전 지역 후보 공천 방침을 공식화했다. 지방선거 공천을 대부분 경선 중심으로 진행한 것과 달리 재·보궐선거는 전략공천을 원칙으로 하겠다는 입장을 분명히 했다.

정청래 더불어민주당 대표는 10일 전남 담양농협 본점에서 열린 현장 최고위원회의에서 "요즘 설왕설래가 많은데 국회의원 재·보궐선거는 한 곳도 빠짐없이 전 지역 공천을 원칙으로 한다"며 "전략공천을 원칙으로 하겠다"고 밝혔다. 이어 "지방선거 공천이 마무리되면 신속하게 공천하겠다"고 말했다.

정청래 더불어민주당 대표가 10일 전남 담양농협 본점에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

정 대표는 지방선거 공천과의 차이에 관해서도 설명했다. 그는 "지방선거는 많은 후보가 나오고 웬만하면 다 경선을 원칙으로 했다"며 "국회의원 재·보궐선거는 물리적인 시간도 부족하고 여러 관계상 경선을 하기가 어렵다"고 말했다.

정 대표는 이날 발언에서 이재명 대통령과의 정치적 인연도 언급했다. 그는 "이재명 대통령과 당대표 시절 최고위원을 같이 했고 법사위원장을 하면서 약 3년 정도 동지로서 함께 활동했다"고 말했다. 이어 "정권이 교체되지 않았다면 그 진실이 묻혔을 것"이라며 과거 검찰 수사와 관련된 의혹 제기 과정을 언급했다.

또 "보통 처벌을 할 때 지위 고하를 막론하고 책임을 묻겠다고 표현하는데 피해자 또한 마찬가지"라며 "대통령이든 도지사든 국회의원이든 일반 국민이든 피해의 고통은 똑같다"고 말했다.

이어 "헌법 제11조에서 보장하고 있는 모든 국민은 법 앞에 평등하다는 원칙은 일반 국민 모두에게도 대통령에게도 적용돼야 한다"고 밝혔다.

정 대표는 지방선거 공천 과정과 관련해서는 "경선을 다 붙여줘 좋았다", "광주가 조용하다"는 평가를 후보자들로부터 들었다고 전하며 "가장 민주적인 절차에 의해 뽑힌 후보가 가장 경쟁력 있는 후보라는 생각이 맞았다는 평가를 들었다"고 말했다.

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또 "대통령 지지율이 고공행진을 하고 있고 민주당 지지율도 50%를 넘는 여론조사도 있을 정도로 매우 높다"면서도 "여기에 취해 있으면 안 되고 교만하면 안 되며 오만하면 안 된다"고 강조했다. 이어 "목표는 높게, 자세는 낮게 항상 겸손한 자세로 유권자를 만나 달라"고 당부했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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