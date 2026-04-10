1500兆 '큰손' 국민연금 자금 굴릴 전문가 36명 뽑는다
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신규 10명, 경력 26명 채용
신규는 영어PT도 진행
국민연금이 1500조원이 넘는 운용자산(AUM)을 굴릴 자산운용 인력을 새로 채용한다.
10일 국민연금공단 기금운용본부는 신규 주임운용역 10명, 경력직원 26명 등 총 36명을 채용한다고 밝혔다.
신규 주임운용역 채용에서는 운용직 및 운용관리직 분야 5명, 회계 분야 3명, 기금 IT 분야 2명을 선발할 계획이다. 지원은 학력이나 경력과 상관없이 가능하다. 다만 회계 분야의 경우는 국내 공인회계사(KICPA) 시험에서 2차 합격한 자 또는 자격증 보유자에 한해 지원할 수 있다.
특히 이번 신규 채용에는 영어 PT 면접 등이 시행된다. 지원자의 투자 열정과 경제·경영 지식, 영어 소통 역량을 종합적으로 평가한다는 방침이다. 선발된 신규 주임운용역은 기금운용본부 내 인력양성 프로그램을 통해 전문교육과 운용사 해외연수 제공 등의 기회를 받는다.
경력직 채용은 운용전략, 수탁자책임, 증권, 대체투자, 리스크관리, 기금정보 등 기금 운용 각 분야에 걸쳐 진행된다. 직급별로 책임운용역(1명), 전임운용역(25명) 등 총 26명을 선발할 계획이다.
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모집 기간은 오는 24일 오후 6시까지다. 채용 전체 과정은 블라인드 방식(학력·연령·성별·가족사항 등 미기재)으로 실시된다. 서류전형과 면접전형 등을 거쳐 선발된 인력은 7월 중 임용될 예정이다.
신규 주임운용역과 경력직 채용 간 중복지원이나 각 채용 내 모집 분야별 중복지원은 할 수 없다. 분야별·직급별 자격요건 등 채용과 관련된 자세한 사항은 국민연금공단 누리집(홈페이지) 채용공고에서 확인하면 된다.
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