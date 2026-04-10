미용의학 기반 공동 프로토콜 개발 및 글로벌 환자 생태계 구축 협력

박양수 드림메디컬그룹 대표이사(왼쪽)와 장지영 웰비즈인터내셔날 대표가 기념 촬영을 하고 있다. (사진=웰비즈인터내셔날 제공) AD 원본보기 아이콘

웰비즈인터내셔날(Wellbiz International)은 드림 메디컬 그룹(Dream Medical Group)과 피부 및 두피 재생, 안티에이징 솔루션 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 미용의학 분야에서의 전문성과 기술력을 결합해 혁신적인 솔루션을 공동으로 개발하고, 환자 중심의 치료 경험과 브랜드 가치를 동시에 강화하기 위한 전략적 협력의 일환이다.

양사는 이번 업무협약을 통해 ▲지식 및 산업 인사이트 교류 ▲통합 치료 컨셉 및 프로토콜 개발 ▲브랜드 협업 및 공동 포지셔닝 ▲글로벌 환자 생태계 구축 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 계획이다.

특히 드림 메디컬 그룹은 미용의학 분야에서 축적된 임상 경험과 의료 네트워크를 바탕으로, 웰비즈인터내셔날이 보유한 바이오 기반 기술 및 코스메슈티컬 제품과의 시너지를 기대하고 있다.

웰비즈인터내셔날은 자사 브랜드 '레미래(re'mirae)'와 '머리마나(MORIMANA)'를 통해 피부 및 두피 케어 솔루션을 전개하고 있으며, 이번 협력을 통해 의료 기반의 전문성과 브랜드 경쟁력을 동시에 강화한다는 방침이다.

양사는 향후 통합적인 치료 및 관리 프로토콜을 공동으로 기획하고, 글로벌 환자 대상의 맞춤형 케어 경험을 제공하기 위한 협력 모델을 단계적으로 구체화해 나갈 계획이다.

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웰비즈인터내셔날 관계자는 "이번 드림 메디컬 그룹과의 협력은 의료와 코스메슈티컬을 연결하는 의미 있는 출발점"이라며 "향후 다양한 협력 프로젝트를 통해 시너지를 확대해 나갈 계획이다"라고 밝혔다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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