즉시 병원으로 이송…경찰 수사

경기 시흥시 소재 삼립 시화공장에서 10일 오전 0시 19분께 근로자 2명의 손가락이 절단되는 사고가 발생했다.

이날 사고는 설비를 수리하고 점검하던 중 일어난 것으로 전해졌다. 이로 인해 20대 A씨의 왼손 중지와 약지가, 30대 B씨의 오른손 엄지가 각각 일부 절단됐다.

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신고받고 출동한 소방 당국은 부상자들을 즉시 병원으로 이송했다. 경찰은 현장에 출동해 CCTV를 확인하고, 안전교육 자료 등 수사에 필요한 자료를 확보했다.

삼립 관계자는 "부상을 입은 직원과 가족분들께 위로를 전하며 치료와 조속한 회복을 위해 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.

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사고가 발생한 공장은 지난해 5월 50대 여성 근로자가 끼임 사고로 사망한 곳이다. 당시 사망자는 스파이럴 냉각 컨베이어라고 불리는 기계 안쪽으로 들어가 윤활유를 뿌리는 일을 하다가 변을 당했다. 지난 2월에는 대형 화재가 발생하기도 했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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