독립운동가들이 꿈꿨던 보통의 날들 소중함 현대적 재해석

회당 2026원 기부금 적립…독립유공자 후손 소상공인 지원

5월엔 광복 직후 강제징용 재일한국인 사고 재조명 캠페인

KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 157,400 전일대비 3,200 등락률 +2.08% 거래량 288,022 전일가 154,200 2026.04.10 11:06 기준 관련기사 KB금융, 차량2부제 자율시행…"에너지절감 동참" 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 그룹은 국민참여 캠페인 '다시 쓰는 대한이 살았다' 공식 영상 조회 수가 공개 한 달여 만에 누적 조회 수 1000만회를 돌파했다고 10일 밝혔다. 영상 조회 수는 이날 오전 9시55분 기준 1022만회다.

KB금융그룹의 '다시 쓰는 대한이 살았다' 캠페인 노랫말 공모전 최우수 작품 '보통의 날들'을 만든 정재일 음악감독(왼쪽)과 가수 이적. KB금융 AD 원본보기 아이콘

'대한이 살았다'는 광복의 의미와 독립운동의 정신을 재조명하고, 국민 참여를 통해 그 가치를 후대에 전달하고자 지난 2019년 KB국민은행에서 처음 선보인 캠페인이다.

다시 쓰는 대한이 살았다는 2019년 3·1절 100주년을 맞아 공개됐던 대한이 살았다 캠페인의 의미를 계승하고 확장한 프로젝트다. 광복의 의미와 독립운동 정신을 재조명하고 국민 참여를 통해 그 가치를 후대에 전달하기 위해 시행 중이다.

KB금융은 광복 80주년 기념 '다시 쓰는 대한이 살았다'를 지난해 새롭게 시작했다. 정재일 음악감독의 미공개 멜로디에 '100년 후에도 이어질 노랫말'을 국민과 함께 만드는 방식이다. 총 2135건이 접수된 대국민 노랫말 공모전에서는 작사가 한성일의 가사 '보통의 날들'이 최우수작으로 선정됐다. 공식 음원·영상 제작엔 정 감독과 가수 이적이 참여했다.

KB금융은 영상을 처음 공개한 지난 2월27일부터 연말까지 기부 이벤트를 진행한다. 영상의 '공유'나 '좋아요' 횟수 1회당 2026원을 기부금으로 적립한다. 연말까지 조성된 기부금 전액은 독립유공자 후손 소상공인 지원을 위해 사용될 예정이다.

KB금융에 따르면 이번 캠페인은 독립운동가들이 꿈꿨던 보통의 날들의 소중함을 현대적인 감각으로 재해석했다는 호평을 받는다. 국민참여형 기부 캠페인으로 기획돼 국민들의 많은 공감과 지지를 얻고 있다.

'원더케이'와 '여의도 정보맨' 등 다수 구독자를 보유한 유튜브 채널에서도 공식 영상을 자발적으로 소개하며 2차 확산을 이끌었다. 국내외 누리꾼들도 '보통의 날들을 지키기 위한 분들의 노래', '현재를 살아가는 우리에게 큰 울림을 주는 캠페인'이라고 평가했다.

한편 KB금융은 다시 쓰는 대한이 살았다 캠페인에 이어 광복 직후 발생한 우키시마호 침몰 사건을 알리는 '우키시마호, 우리가 기억할 이야기(가제)' 캠페인을 다음 달 새롭게 공개한다.

우키시마호 사건은 1945년 8월24일 광복 직후 강제징용된 재일 한국인 수천명을 태우고 부산으로 향하던 일본 선박 우키시마호가 일본 교토부 마이즈루항 앞바다에서 의문의 폭발로 인해 침몰한 사고다.

KB금융은 국민들에게 널리 알려지지 않은 아픈 역사를 재조명하고 희생자들을 추모하는 한편 여전히 해결되지 않은 역사적 과제에도 차분히 시선을 기울일 예정이다. 우키시마호 사건을 알리는 콘텐츠를 시작으로 국내 희생자 유족 인터뷰와 우키시마호 침몰 현장 취재 등을 통해 과거사에 대한 사회적 공감대를 넓히고, 풀어야 할 과제가 남아 있는 역사도 알릴 계획이다.

KB금융 관계자는 "독립 영웅들의 희생으로 일궈낸 오늘날의 소중함을 되새기고자 시작된 캠페인에 국민들이 공감해줘 감사하다"며 "연말까지 이어지는 기부 캠페인과 새롭게 시작되는 우키시마호 캠페인에도 지속적인 관심과 참여를 부탁한다"고 말했다.

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KB금융은 '함께 부르는 대한이 살았다' 국민 참여 챌린지도 진행 중이다. 챌린지는 오는 30일까지 진행되며 8·15 광복절에 국민의 목소리로 만든 함께 부르는 대한이 살았다 영상을 공개할 예정이다. 주요 계열사인 KB국민은행은 2020년부터 '독립 영웅들의 숨겨진 이야기' 영상을 꾸준히 제작해오고 있다. 올해는 3월26일 안중근 의사 순국일을 맞아 '적군의 마음을 바꾼, 안중근'을 공개한 바 있다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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