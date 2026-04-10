빨래 대기시간 활용해 마음건강 검사

1인 가구 밀집지역서 주민 정신건강 챙겨

서울 금천구(구청장 유성훈)가 무인 빨래방을 활용한 자살예방 사업 '우리동네 마음세탁소(워시앤톡)'를 이달 18일부터 본격 운영한다고 10일 밝혔다.

우리동네 마음세탁소(워시앤톡) 전경. 금천구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 지난 8일 민간업체 '더빌더스앤컴퍼니'와 업무협약(MOU)을 체결하고 런드리익스프레스샵 가산디지털점, 런드리익스프레스샵 스너글가산점, 런드리익스프레스샵 독산역점 등 3곳에서 해당 사업을 운영하기로 했다. 이달 17일까지 1인 가구가 밀집된 가산동과 독산1동을 중심으로 공간 조성을 마친 뒤 18일부터 문을 연다.

'우리동네 마음세탁소'는 세탁·건조를 기다리는 시간을 활용해 스스로 마음건강을 점검할 수 있도록 설계된 현장밀착형 사업이다. 매장 내 마음건강존에 비치된 홍보물을 통해 자연스럽게 건강 상태를 확인하고, QR코드로 간편하게 자가 검사를 할 수 있다. 세탁 종료 알림 문자 발송 시 금천구정신건강복지센터 정보와 마음건강 검사 안내를 함께 보내 위기상황에서 적기에 전문 도움을 받을 수 있는 체계도 갖췄다.

구는 이번 운영 성과를 바탕으로 편의점 등을 활용한 고위험군 발굴 사업도 지속 확대할 방침이다.

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구 관계자는 "사회적 고립 위험이 높은 1인 가구에게 무인 빨래방은 일상적인 소통 창구가 될 수 있다"며 "일상의 얼룩을 지우듯 마음의 우울함도 씻어낼 수 있도록 촘촘한 지역사회 생명 안전망을 만들어 나가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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