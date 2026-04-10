5월 2일~7일, 심포지엄 갖고 해조류산업 발전방안 모색·학술 교류

신우철 군수 "해조류 산업 새로운 방향성 제시 계기 될 것"

전남 완도군(군수 신우철)은 오는 5월 2일부터 7일까지 완도 해변공원과 해양치유센터 일원에서 '기후 리더! 해조류가 여는 바다 미래'를 주제로 '2026 pre 완도국제해조류박람회'를 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 박람회의 핵심 행사 중 하나로 내달 6~7일, 이틀간 조선대학교 해양생물연구교육센터에서는 '완도국제해조류심포지엄'이 열린다. 완도군이 주최하고 (사)한국조류학회가 주관하는 이번 심포지엄은 해조류 산업의 발전 방안 모색과 학술 교류를 위해 마련됐다.

완도군은 '기후 리더! 해조류가 여는 바다 미래'를 주제로 '2026 pre 완도국제해조류박람회'를 개최한다. 완도군 제공 AD 원본보기 아이콘

행사에는 국내외 조류학 연구자를 비롯해 해조류 산업 관계자, 정부 및 관계 기관, 어업인 등 300여 명이 대거 참석할 예정이다.

특히 최근 조류 연구의 주요 이슈를 중심으로 학계와 산업계 전문가들이 연구 성과를 공유하며, 해조류를 활용한 바이오 에너지 기술 개발 현황과 발전 방안을 제시해 관련 산업의 새로운 기준과 방향성을 설정하는 심도 있는 논의가 이뤄질 전망이다.

심포지엄 첫날에는 캐나다의 앨런 크리츨리(Alan Critchley) 박사와 김승도 한국과학기술원(KAIST) 교수의 기조 강연이 진행된다.

이어 ▲해조류 블루카본 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC) 인증을 위한 국내외 연구 동향 ▲신규 탄소 흡수원 인증을 위한 국제 협력 방안 ▲기후변화 대응 고수온 적합형(아열대성) 양식종 개발 ▲전통 연근해 양식과 스마트 양식(육상·외해) 공존 전략 ▲해조류 바이오매스의 기후 테크 활용 가능성 등 다양한 주제 발표가 이어진다.

이 밖에도 바이오 플라스틱·가스, 배양육 및 대체육, 반추동물·어류·전복 사료, 생물활성 촉진 물질을 활용한 비료 등 해조류 기반 신산업의 발전 방향을 논의한다. 아울러 기후변화와 유해 조류 증가가 생산에 미치는 영향 등 현장의 당면 과제에 대한 발표도 병행된다.

해조류박람회추진단은 심포지엄에 참가하는 해외 연사들을 대상으로 완도 지역의 우수한 해조류 및 전복 양식장을 직접 둘러보는 현장 방문 프로그램도 준비하고 있다.

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신우철 군수는 "기후변화 대응과 해조류 블루카본 인증 등 완도군이 선도적으로 추진해 온 정책들을 공유하고 해조류 산업이 나아갈 방향을 심도 있게 논의할 수 있는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며 "어업인과 관계 기관 등에서 많은 관심을 갖고 함께 해주시길 바란다"고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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