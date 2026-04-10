전년 동기 대비 11.1% 증가

스위스 70% 급증하며 수출 1위

식품의약품안전처는 올해 1분기 우리나라 바이오의약품 수출액이 20억 달러(잠정)로 집계됐다고 10일 밝혔다. 전년 동기(18억 달러) 대비 11.1% 증가한 수치로, 분기 기준 역대 최대다.

식약처는 "글로벌 시장에서 K-바이오의약품 점유율 증가와 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 경쟁력 확대가 주요한 요인으로 파악된다"고 설명했다.

연도별 1분기 수출액을 보면 2024년 15억 달러를 기록했고, 2025년에는 전년 대비 20% 증가한 18억 달러, 올해는 전년보다 11.1% 늘어난 20억 달러를 기록해 3년 연속 증가세를 이어갔다. 바이오의약품은 올해 1분기 전체 의약품 수출액 28억 달러 중 71%를 차지했다.

월별로는 1·2월 수출은 전년 동기 대비 각 11.9%, 25.4% 증가한 6억6000만 달러, 6억9000만 달러이고, 3월 수출액은 전년 동기와 비슷한 6억5000만 달러로 분기 전반에 걸쳐 고른 수출액을 보였다.

국가별로는 스위스가 3억4000만 달러(전체 수출액의 17.0%)로 1위를 기록했다. 스위스 수출액은 전년 동기(2억 달러)보다 70% 급증하며 작년 1분기 4위에서 1위로 올라섰다. 2위는 미국으로 3억3000만 달러(16.5%)였으나 전년 동기 대비 4000만 달러 줄었다. 3위 헝가리는 3억 달러(15.0%)로 전년보다 5000만 달러 늘었다. 상위 5개국(스위스·미국·헝가리·독일·네덜란드)이 전체 수출의 68.4%를 차지했다.

유럽으로의 수출이 증가한 이유는 글로벌 제약사와의 협력 및 기술 수출, 바이오시밀러에 대한 우호적 환경이 복합적으로 작용한 것으로 분석된다.

식약처는 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 시장의 급성장에 발맞춰 지난해 12월 '바이오의약품 위탁개발생산 기업 등의 규제지원에 관한 특별법'을 제정했다. 올해 12월 시행 예정인 이 법은 수출제조업 등록제를 도입해 CDMO 기업이 의약품 제조업 허가 없이도 글로벌 시장에 진출할 수 있는 제도적 기반을 마련했다.

식약처는 또 사전 GMP 평가에 필요한 제출 자료를 기존 11종에서 4종으로 줄이고, '원료물질 제조소 인증 시범 사업'을 추진하는 등 국내 바이오 기업의 해외 진출 절차 간소화에 나서고 있다. 미국·유럽·동남아 등 주요 24개국의 규제 정보를 제공하는 'Click! 글로벌 바이오의약품 정보' 서비스도 운영 중이다.

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식약처는 "앞으로도 합리적 규제 개선과 제도적·기술적 지원을 통해 우리 바이오의약품의 국제 경쟁력을 강화하고, 바이오의약품의 촘촘한 안전관리로 국민이 안심하고 사용할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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