시민들이 공감할 수 있는 '여름'

관련 글귀 나누는 자리 마련



경남 창원특례시는 각종 홍보 매체를 통해 소개할 우리말 공감 글귀 '여름편' 문안을 오는 13일부터 24일까지 공개모집 한다.

창원특례시, 우리말 공감 글귀 ‘여름편’ 문안 공모. AD 원본보기 아이콘

공모 대상은 시민들이 공감할 수 있고, '여름'이라는 계절감을 느낄 수 있는 20자 내외의 창작 또는 인용 글귀다. 공모엔 창원시민이거나 창원 소재 직장인, 학생이라면 누구나 참여할 수 있다.

응모를 원하는 시민은 시 누리집에 올려져 있는 신청서를 내려받아 작성한 후 시 공보관 담당자 앞으로 이메일을 보내거나 우편 발송(성산구 중앙대로 151 창원시청 공보관) 또는 직접 방문해 제출하면 된다. 1인당 1편 제출이 원칙이며, 인용한 글귀를 제출하는 경우엔 도서명, 출판사명 등 정확한 출처를 기재해야 한다.

시는 접수된 문안을 대상으로 창원시보편집위원회 심사를 통해 여름편 글귀를 선정할 예정이다. 선정된 사람에게는 소정의 원고료도 지급한다.

선정된 글귀는 5월 22일 자에 발간되는 창원시보, 그리고 시청 청사·양덕동 전광판, 78곳에 설치된 시정 홍보 전자게시판(DID) 등을 통해 시민들에게 소개된다.

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한편, 시는 지난 '봄편' 선정작인 전진혁 씨의 '당신이 있어 이 봄이 참 따뜻합니다'라는 창작 문안을 2월 25일 자로 발간된 창원시보 1면에 소개하고 여러 홍보 매체를 통해 안내한 바 있다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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