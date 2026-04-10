하나증권은 미국 부동산 투자 플랫폼 기업 '빌드블록'과 '글로벌 자산관리 서비스 고도화를 위한 전략적 업무협약(MOU)'을 맺었다고 10일 밝혔다.

강성묵 하나증권 대표이사(오른쪽)와 정지원 빌드블록 대표이사가 하나증권 THE 센터필드 W에서 열린 '글로벌 자산관리 서비스 고도화를 위한 전략적 업무협약식'에서 기념촬영을 하고 있다. 하나증권 AD 원본보기 아이콘

하나증권은 패밀리오피스 및 고액자산가를 대상으로 미국 부동산 투자자문 서비스를 강화하는 등 글로벌 자산관리 서비스의 경쟁력을 높이기 위해 이번 협약을 체결했다. 협약에는 ▲ 미국 부동산 투자 원스톱 솔루션 제공 ▲ 해외 부동산 투자정보 공유 및 자문 서비스 강화 ▲ 글로벌 자산관리 서비스 고도화 ▲ 양사 손님 네트워크 공유를 통한 시너지 창출 및 자산 증대 등 내용이 담겼다.

빌드블록은 하나벤처스, 하나증권 등 하나금융그룹이 주요 주주로 참여하는 기업으로 부동산 매입 자문, 투자 신고 등 원스톱 솔루션을 제공하는 기업이다. 올해 1분기 기준 미국 운용자산(AUM)은 7500억원 규모다.

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강성묵 하나증권 대표는 "빌드블록의 현지 전문성과 하나증권의 자산관리 역량을 결합해 글로벌 투자 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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