고환율·보호무역 대응책은…PwC관세법인 특강 개최

세계 통상기조 및 韓당국 정책 변화 대응

PwC관세법인이 고환율과 미국 보호무역 기조 속에 대응하는 방안을 모색하는 자리를 마련했다.

10일 PwC관세법인은 삼일PwC아카데미와 함께 서울 중구 태평로빌딩에서 'PwC관세법인 전문가와 함께하는 외환·관세·국제통일상품분류제도(HS) 실무 특강'을 오는 29, 30일과 다음 달 11일에 걸쳐 진행한다고 밝혔다.

최근 미국의 보호무역 기조가 강해지면서 '트럼프 관세'로 대표되는 통상 정책 변화가 잇따르고, 원·달러 고환율 기조까지 지속되는 상황에 대응하는 방안을 논의하겠다는 취지다.

특강은 ▲외환 리스크 관리: 외환거래 법규 이해 및 검사 대응 실무 ▲미국 트럼프 관세 대응: 상호관세 리스크 대응 및 관세·가격 전략 실무 ▲HS 품목분류: 품목분류와 관련한 리스크 관리 및 관세절감 대응 실무 등을 주제별로 다룰 예정이다.

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삼일PwC와 PwC관세법인 소속 전문가들이 관세 조사, 원산지 검증, 외환 검사 대응 등 현장 경험을 바탕으로 기업이 실제 직면하는 사례와 실질적인 대응 방안을 중심으로 강의를 진행할 예정이다. 강의는 유료이며 삼일PwC아카데미에서 신청할 수 있다.

이영모 PwC관세법인 대표는 "미국을 비롯한 주요국의 통상 정책 변화와 규제 강화로 수출입 관련 컴플라이언스 리스크가 기업 경영 전반에 미치는 영향이 갈수록 커지고 있다"며 "이번 특강을 통해 기업 실무자들이 변화하는 통상 환경 속에서 관세·외환·품목분류 리스크를 체계적으로 이해하고, 실무 현장에 바로 적용할 수 있는 대응 역량을 갖추길 기대한다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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