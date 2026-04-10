주방·수납 전문성 강조

한샘은 브랜드 전속 앰버서더 안성재 셰프, 배우 정은채와 함께한 키친·수납 캠페인 '돌고돌아 한샘' 에피소드 영상을 공개했다고 10일 밝혔다.

이번 영상은 한샘이 56년간 쌓아온 주거 공간에 대한 전문성과 품질 등을 에피소드로 풀어냈다. 안성재 셰프는 키친 부문의 앰버서더로서 '전문가도 갖고 싶어하는 주방'을, 배우 정은채는 수납 부문의 앰버서더로서 '공간의 격을 높이는 수납력'을 강조하며 브랜드 메시지를 전달했다.

'돌고돌아 한샘' 에피소드 영상 이미지. 한샘 AD 원본보기 아이콘

주방 에피소드를 다룬 '상부장님이 달라졌어요 편'에서는 사무실을 배경으로 최근 주방 인테리어의 핵심 트렌드인 '상부장 없는 주방'을 역설적으로 표현했다. 영상 후반부에는 안성재 셰프가 '딱 이런 거 하고 싶었어'라는 대사를 통해 '어떤 스타일의 키친도 돌고돌아 한샘'이라는 메시지를 전달한다.

수납 캠페인인 '수납 본부 사업 계획 편'에서는 소비자들의 공통된 수납 고민을 대변하며 수납력을 강조한 한샘의 시그니처 수납 솔루션을 소개한다. 이후 정은채는 '수납은 다 따져봐도, 결국 돌고돌아 한샘'이라는 메시지를 전달한다.

이 외에도 '업계 1위에서 살아남기', '메이저의 문턱' 등 캠페인 에피소드편 영상은 한샘 공식 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 채널을 통해 만나볼 수 있다.

AD

한샘 관계자는 "앞으로도 고객들이 매일 머무는 키친과 수납 공간에서 최상의 만족감을 느낄 수 있도록 품질과 설계 리더십을 공고히 할 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>