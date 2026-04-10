금융투자협회, 2026년도 신입직원 공개 채용 실시
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금융투자협회가 2026년 신입직원 공개 채용을 실시한다.
금투협은 우리 자본시장의 발전과 금융투자업의 성장을 이끌 인재를 확보하기 위해 신입사원을 채용한다고 10일 밝혔다.
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채용부문은 ▲일반(경영·경제) ▲변호사 ▲회계사 3개 부문이다. 서류심사, 필기시험 및 면접 등을 거쳐 6월 중 최종 합격자를 발표할 예정이다.
필기시험은 인성·조직적합도 검사, NCS, 전공시험(경영학·경제학 중 택1) 및 논술시험으로 이뤄진다. 변호사 및 회계사 부문은 인성·조직적합도 검사와 NCS만 실시한다.
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지원서 접수 기간은 이날 오전 10시부터 오는 22일 오전 10시까지다. 자세한 내용은 협회 홈페이지 및 채용사이트에서 확인할 수 있다.
김영원 기자 forever@asiae.co.kr
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