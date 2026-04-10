정선군, ‘사과·탄광·아우라지’

스토리 담은 ‘정선빵 3종’ 한정 판매

MBN '천하제빵' 화제의'정선빵'팝업스토어 운영

강원도 정선군은 오는 12일 대한민국 대표 전통시장 정선아리랑시장에서 MBN '천하제빵' 프로그램을 통해 큰 화제를 모았던 '정선빵'을 판매하는 팝업스토어를 운영한다고 10일 밝혔다.

정선군, MBN '천하제빵' 화제의‘정선빵’팝업스토어 운영. 정선군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 지역의 특색을 살린 디저트 개발을 통해 정선 관광의 새로운 매력을 알리고자 기획되었다. 팝업스토어에서는 MBN'천하제빵'프로그램 당시 심사위원들의 극찬을 받았던 이경무 파티시에가 직접 참여하여, 정선만의 스토리를 담은 '정선빵 3종 세트' 300개를 한정 판매할 예정이다.

'정선빵'은 정선의 풍부한 자원과 역사를 현대적인 감각으로 재해석한 것이 특징이다. 세부 구성으로는 ▲정선 사과의 상큼한 풍미를 구현한 '홍슈' ▲정선의 옛 금광과 탄광의 역사를 모티브로 한 '흑금슈' ▲정선 곤드레를 활용, 아우라지의 잔잔한 물결을 형상화한 '아우라지 쿠키' 등 총 3종으로 구성되어 시각과 미각을 동시에 사로잡을 것으로 기대된다.

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군은 이번 팝업스토어 운영을 통해 '정선빵'에 대한 소비자 선호도와 시장 반응을 면밀히 살피는 한편, 향후 지역 특색을 반영한 다양한 로컬 관광상품 개발의 가능성을 다각도로 검토하고 확인해 나갈 계획이다.

정선군, MBN '천하제빵' 화제의‘정선빵’팝업스토어 운영. 정선군 제공 원본보기 아이콘

신원선 정선군 관광과장은"이번 행사를 통해 '천하제빵'으로 널리 알려진 정선빵이 정선사과나 곤드레와 같은 기존 특산물에 더해, 우리 지역의 이야기를 담은 새로운 시그니처 상품으로 자리매김하기를 바란다"며 "앞으로도 지역 특색을 활용한 다양한 로컬 콘텐츠를 지속적으로 개발하여 정선을 찾는 관광객들의 발길이 끊이지 않도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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