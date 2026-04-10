통상교섭본부장, 핀란드 외교통상개발장관과 양자 면담 개최

한국과 핀란드 정부가 공급망 안정화와 첨단산업 협력을 중심으로 한 경제·안보 협력을 강화하기로 했다.

산업통상부는 10일 여한구 통상교섭본부장이 포시즌스 서울 호텔에서 빌레 타비오 핀란드 외교통상개발장관과 양자 면담을 개최했다고 밝혔다.

여한구 산업통상부 통상교섭본부장(왼쪽)이 10일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 빌레 타비오 핀란드 외교통상개발장관과 악수를 하고 있다. 산업통상부 AD 원본보기 아이콘

이번 면담에서 양측은 급변하는 글로벌 통상 환경에 대한 인식을 공유하고, 이에 대응하기 위한 공조 체계를 점검하고 양국의 경제·안보 전략적 파트너십 강화 방안 논의했다.

양국은 한-유럽연합(EU) 자유무역협정(FTA)을 통해 축적된 상호 신뢰를 기반으로 글로벌 통상 환경의 변동성에 공동 대응하기로 했다. 이를 위해 기존의 우호적 협력 관계를 한 단계 격상해 교역·투자 확대뿐만 아니라 인공지능(AI)·순환경제 등 미래산업을 아우르는 보다 전략적이고 포괄적인 동반자 관계로 발전시켜 나가는 데 합의했다.

아울러 지정학적 갈등 고조와 자국 우선주의 심화 등으로 세계 경제의 불확실성이 확산함에 따라, 개방형 경제 체제를 지지하는 국가 간 연대 필요성에도 인식을 같이했다. 이에 양국은 세계무역기구(WTO)를 중심으로 한 다자무역체제와 규범 기반의 국제 통상 질서를 수호하기 위한 핵심 파트너로서 경제협력개발기구(OECD) 각료이사회와 한-EU FTA 무역위원회 등 다양한 협의 채널을 통해 긴밀히 소통을 지속해 나갈 방침이다.

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여 본부장은 "핀란드는 핵심광물 인프라와 첨단기술 역량을 보유한 우리의 중요한 협력국"이라며 "우리 산업의 지속 가능한 발전을 뒷받침할 안정적인 공급망을 구축하고, 미래 성장동력 확보를 위한 협력을 한층 강화해 나가겠다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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