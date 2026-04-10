전날 광양·여수·광주 방문

정청래 더불어민주당 대표는 10일 전남 담양농협 본점 대회의실에서 열린 현장 최고위원회의에서 "전남광주·광주전남 통합시가 출범하면 1년에 5조원, 4년간 20조원이 특별시민들의 삶을 개선할 것"이라며 "국가적 차원에서 잘 챙기고 여러분께 혜택이 돌아갈 수 있도록 하겠다"고 말했다.

정청래 더불어민주당 대표가 10일 전남 담양농협 본점에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정 대표는 이날 "담양 관광스테이 확충을 위한 예산과 고서·창평·국지도 건설 등 교통 인프라를 완비하기 위한, 담양 발전을 위한 예산을 꼼꼼히 챙기겠다"면서 "지방선거와 관련해 담양에서 민주당 승리를 위한 깃발이 더 높이 올라갈 수 있도록 당대표로서 오늘 오고 또 오겠다"고 했다.

정 대표는 전날 전남 광양과 여수, 광주를 잇달아 방문했다. 최고위에는 황명선·강득구·이성윤·문정복·박지원·박규환 최고위원과 이재영 민주연구원장, 권향엽 조직부총장, 한민수 당대표 비서실장 등이 참석했다. 전남도당에서는 김원이 도당위원장을 비롯한 지역위원장과 6·3 지방선거 출마 예정자들이 배석했다.

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한편 오는 6월 지방선거 전남광주통합특별시장 민주당 후보 선출을 위한 민형배·김영록 예비후보의 결선투표는 오는 12~14일 예정돼 있다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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