경기 양주시립회암사지박물관은 복권기금으로 운영되는 지역 국가유산 교육 활성화 사업의 일환으로, 양주 회암사지의 역사와 주변 문화유산을 주제로 한 교육 프로그램 '양주 회암사지! 왕실사찰의 숨결! 세계유산으로 되살리다'를 운영한다.

양주시립회암사지박물관, ‘양주 회암사지! 왕실사찰의 숨결! 세계유산을 되돌리다’ 프로그램 운영. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 유아, 초중고등학생 및 일반 시민을 대상으로 총 40회에 걸쳐 진행되며, 학교 방문형과 현장 체험형으로 나눠 운영된다.

학교 방문형인 초등학생 대상 '회암이랑 왕실사찰 보물찾기!'는 입체영상 체험 도구 제작과 사리탑 쌓기 활동으로 진행된다. 중고등학생 대상인 '회암이랑 왕실사찰 보물 되살리기'는 회암사지 출토 유물 탐색과 함께 입체펜과 석고를 활용한 유물 제작 체험을 포함한다.

현장 체험형인 '토담이랑 찾아가는 왕실사찰 보물들'과 '토담이랑 찾아가는 고고 에코+히스토리투어'는 회암사지와 박물관, 천보산 일대 문화유산을 연계해 운영되며, 학생뿐만 아니라 가족, 일반 시민도 참여할 수 있다.

특히 박물관은 지난해에 이어 올해도 양주시 관내 소규모 학교와 다문화 가정, 장애인 단체 등 취약계층을 우선 대상으로 선정해 국가유산 교육의 접근성을 높이는 데 중점을 두고 있다.

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박물관 관계자는 "이번 프로그램을 통해 지역 문화유산에 대한 이해를 높이고 보존 가치를 확산하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 전했다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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