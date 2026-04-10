KB국민은행, 소상공인 신용평가 모델 기반 포용금융 적극 실천

금융위 주관 소상공인 특화신용평가모형 활용

사업자대출 금리 우대 및 한도 확대 혜택 제공

KB국민은행은 금융위원회가 주관하는 '소상공인 특화신용평가모형(SCB)을 활용한 금융지원 시범사업에 참여한다고 10일 밝혔다.

금융위원회는 오는 8월 SCB 서비스 오픈에 맞춰 KB국민은행과 함께 약 1년간 시범사업을 운영할 계획이다.

SCB는 개인의 신용도나 담보 중심의 기존 평가 방식에서 벗어나, 매출 흐름과 영업 성과 등 '사업 가치'와 '미래 성장성'을 중심으로 소상공인의 신용도를 평가하는 모형이다. 또한 매출 변화, 고객 리뷰, 상권 분석 등 다양한 비금융 데이터를 종합적으로 반영해 기존 금융정보 중심 평가에서 어려움을 겪었던 중·저신용 소상공인도 신용도 개선 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

KB국민은행은 시범운영 기간 동안 SCB 등급에 따라 'KB일사천리대출', 'KB투게더론' 등 대표 사업자대출 상품을 중심으로 대출금리 우대 및 대출 한도 확대 등 맞춤형 혜택을 제공할 예정이다.

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KB국민은행 관계자는 "이번 시범사업 참여를 통해 소상공인 금융지원의 사각지대 완화와 실효성을 높여 민생경제에 활력을 더할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 소상공인의 지속 가능한 성장을 위해 생산적 금융과 포용금융 실천을 강화해 나가겠다"고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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