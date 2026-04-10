[특징주]한화솔루션, 금감원 '유상증자 제동' 소식에 상승세

한화솔루션 한화솔루션 close 증권정보 009830 KOSPI 현재가 40,450 전일대비 400 등락률 +1.00% 거래량 1,429,598 전일가 40,050 2026.04.10 11:02 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게 살리려면? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 한화, 한화솔루션 유상증자 참여…초과청약으로 8439억원 납입 추가 투자감, 신용미수대환 모두 연 5%대 금리로? 당일 OK 전 종목 시세 보기 이 10일 장 초반 주가가 오르고 있다. 금융당국으로부터 유상증자 증권신고서에 대해 정정 요구를 받은 소식이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

이날 오전 9시40분께 한국거래소에서 한화솔루션은 전장 대비 1.00% 오른 4만450원에 거래되고 있다.

금융감독원은 전날 한화솔루션이 제출한 유상증자 증권신고서에 대해 정정신고서 제출을 요구했다고 공시했다.

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한화솔루션은 앞서 지난달 26일 채무 상환을 목적으로 대규모 유상증자안을 발표했다. 유상증자는 신주 발행에 따른 기존 주주의 지분가치 희석 우려에 따라 주가 부담 요인으로 작용한다. 유상증자 발표 이후 한화솔루션 주가는 하락한 바 있다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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