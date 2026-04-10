9일 세종정부청사에서 확대간부회의 개최

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 "휴전 기간을 최대한 활용해 전쟁 장기화에 대비한 추가 대책을 검토하라"고 지시했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 9일 정부세종청사에서 열린 재정경제부 확대간부회의를 주재, 모두발언을 하고 있다. 재정경제부 AD 원본보기 아이콘

구 부총리는 9일 오후 정부세종청사에서 재경부 차관, 실·국장, 총괄과장 등 주요 간부가 참석하는 확대간부회의를 열고 "중동 전쟁이 한 달 넘게 이어지며 물가, 공급망, 외환·금융시장 등 우리 경제 전반에 미치는 영향이 점차 가시화하고 있다"면서 이같이 말했다.

구 부총리는 "최근 2주간의 휴전에 합의했지만 향후 상황을 예단하기 어려운 만큼 긴장의 끈을 놓지 말고 철저히 대응해달라"고 주문했다.

아울러 "관계 부서 간 적극적 정보 공유와 협업을 통해 '원팀'으로 대응해야 한다"고 강조했다.

한편 구 부총리는 위기 대응 과정에서 구조개혁 동력이 약화되지 않도록 각별한 노력을 당부했다. 인공지능(AI)대전환, 초혁신경제 구현, K-GX 전략 마련, MSCI 선진국 지수 편입, 국부펀드·전략수출금융기금 조성, 양극화 대응 등과 같은 핵심 과제를 속도감 있게 추진할 것을 강조했다.

3월 팀확행(격무부서) 및 소확행(우수인력) 포상과 관련해서는 어려운 여건 속에서도 현안을 책임감 있게 수행한 직원들의 노고를 격려했다. 신설된 특별성과 포상을 통해 혁신 직원에게 파격적인 인센티브를 제공할 계획이라고 밝혔다.

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또한, 최근 실시된 AI 단기집중 교육과 관련해 AI 활용이 일하는 방식을 근본적으로 혁신하는 계기가 되어야 한다고 강조하며, 교육 내용을 실무에 적극 적용하고 부서 내 확산을 통해 조직 전체의 역량을 제고할 것을 부탁했다.

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



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