청년이 일하고, 머물고, 소통할 수 있는 홍천 목표

4대 전략, 5개 주요 분야 사업 추진 위해 138억원 투입

강원도 홍천군이 '꿈을 향해 도약하는 홍천 청년'을 비전으로 '2026년 홍천군 청년정책 시행 계획'을 수립하고 청년 종합 지원 정책을 본격적으로 시행한다.

홍천군이 '꿈을 향해 도약하는 홍천 청년'을 비전으로 '2026년 홍천군 청년정책 시행 계획'을 수립하고 청년 종합 지원 정책을 본격적으로 시행한다.홍천군 제공 AD 원본보기 아이콘

홍천군은 올 한 해를 '청년이 일하고, 머물고, 소통할 수 있는 홍천'을 목표로 ▲청년 종합 지원 정책 마련 ▲청년 일자리 정책 지원 확대 ▲정주 여건 강화 ▲청년 참여 활성화 등 4대 전략을 추진 방향으로 설정했다.

이를 구체화하기 위해 일자리, 주거, 교육 직업훈련, 금융·복지·문화, 참여·기반 5대 분야에서 계속 과제 32개, 신규 과제 2개 등 총 34개 과제를 12개 부서에서 실행하고 사업 추진을 위한 예산 138억원을 투입할 예정이다.

홍천군은 이번 시행 계획을 통해 청년정책을 보다 안정적으로 추진하고 지역 청년들의 전반적인 삶의 질을 높이는 데 행정력을 집중할 예정이다.

한편, 홍천군은 4월 9일 군청 행정상황실에서 홍천군 청년정책 위원회를 개최하여 '2026년 홍천군 청년정책 시행 계획'을 심의·의결했다.

이날 위원회는 위원장인 박광용 부군수를 비롯한 위원 11명이 참석한 가운데, 2025년 홍천군에서 실행한 청년정책 사업의 추진 현황에 대해 공유하고, 2026년 홍천군 청년정책 시행 계획을 확정했다.

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박광용 부군수는 "청년들의 안정적인 지역 정착을 돕는 다양한 지원 방안을 지속적으로 모색하고, 청년정책에 대한 만족도를 높여가도록 힘쓰겠다"고 말했다.

홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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