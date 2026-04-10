[특징주]피엠티, 유상증자 소식에 14% 급락

유상증자 소식에 피엠티 피엠티 close 증권정보 147760 KOSDAQ 현재가 2,810 전일대비 480 등락률 -14.59% 거래량 105,708 전일가 3,290 2026.04.10 09:32 기준 관련기사 [특징주]피엠티, 삼성전자 HBM 엔비디아 공급 조건부 승인 소식에 강세 시장의 눈은 FOMC 보다 엔비디아 실적, 주도주 이어갈까 [특징주]피엠티, HBM용 프로브카드 연내 양산 기대↑ 전 종목 시세 보기 주가가 하락세다.

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10일 오전 9시33분 기준 피엠티는 전 거래일 대비 455원(13.83) 내린 2835원에 거래됐다.

피엠티는 전날 시설자금 조달을 위해 약 185억원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 증자방식은 주주배정 후 실권주 일반공모다. 발행 예정 주식 수는 보통주 918만134주다. 1주당 액면가액은 500원이다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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