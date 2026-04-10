공영홈쇼핑, 동행축제 동참…고유가 피해기업 지원 특별전
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1000여 개 중소기업·소상공인 판로지원
11일 전주 개막식 현장 생중계
공영홈쇼핑은 중소벤처기업부가 주관하는 '동행축제'를 맞아 고유가 피해기업 지원 특별전, 물가안정 특별전 등 다양한 판로 지원 행사를 펼친다고 10일 밝혔다.
'동행축제'는 지난 2020년부터 개최해 온 국내 최대 규모의 중소기업·소상공인 판로지원 행사로, 올해는 4월 11일부터 5월 10일까지 한 달간 진행된다. 공영홈쇼핑은 공공기관 홈쇼핑으로서 7년째 동행축제에 동참하고 있다.
올해는 특히 중동 정세 악화로 인한 경기 위축에 대응해 고유가 피해기업 지원 특별전 등 다양한 판로지원 행사를 마련했다. 행사 기간 포장재 가격 상승, 원료 수급 불안 등으로 어려움을 겪는 고유가 피해기업을 대상으로 판매 수수료를 3% 인하하고 '으랏차차 응원전'을 개최한다. 이 밖에도 물가안정을 위한 '장바구니 구출작전' 특별전, 소상공인 특별전 등을 진행하고 1000여 개 중소기업·소상공인의 판로지원에 나설 예정이다.
11일 전주에서 열리는 동행축제 개막식에도 생중계로 함께한다. 오후 6시에 열리는 개막식을 방송과 유튜브로 동시에 만나볼 수 있다. 14일과 15일 양일간 목동 행복한백화점에서 공영홈쇼핑의 인기 상품을 할인된 가격에 판매하고, 수익금 전액을 기부하는 '동행축제 바자회'도 열린다.
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공영홈쇼핑 관계자는 "고유가와 경기 불안으로 어려움을 겪고 있는 중소기업과 소상공인에게 실질적인 도움이 되고자 이번 행사를 준비했다"고 말했다.
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