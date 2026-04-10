부산 기장군의 한 아파트에서 40대 부부가 다툼 끝에 남편은 흉기에 찔려 사망하고 아내는 투신해 숨져 경찰이 수사에 나섰다.

10일 기장경찰서에 따르면 이날 오전 2시 20분께 기장군의 한 아파트에서 40대 여성 A씨와 40대 남성 B씨가 다투던 중 A씨가 흉기를 휘둘러 B씨의 목 부위 등을 찔러 살해했다.

이후 A씨는 범행 직후 해당 아파트 고층에서 투신해 숨진 것으로 확인됐다.

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앞서 같은 날 오전 2시 22분께 "아파트 복도에서 사람이 쓰러져 있다"는 신고가 접수됐으며 현장에 출동한 경찰은 흉기에 찔린 채 숨져 있는 B씨를 발견했다.

경찰 조사 결과 이들은 최근 혼인신고를 한 부부 관계로 파악됐다. 경찰은 정확한 사건 경위와 범행 동기 등을 조사하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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