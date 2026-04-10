◆관세청 <서기관 승진> ▶관세청 대변인실 김익현(金益顯) ▶관세청 운영지원과 이혜민(李慧民) ▶관세청 기획재정담당관실 전해인(全海印) ▶관세청 감찰팀 조영천(曺泳千) ▶관세청 정보기획담당관실 김병규(金炳圭) ▶관세청 통관기획과 정용훈(鄭龍勳) ▶관세청 심사정책과 채정균(蔡政均) ▶관세청 조사총괄과 전두한(全斗漢) ▶관세청 조사총괄과 조흥래(趙興來) ▶관세청 국제협력총괄과 김학수(金鶴洙) ▶관세청 국제협력총괄과 김수미(金秀美) ▶인천공항세관 세관운영과 강경아(姜景雅) ▶인천공항세관 세관운영과 문성환(文盛煥) ▶인천세관 수출입물류과 이근영(李根榮) <과학기술서기관 승진> 인천세관 물류감시1과 강정수(姜正秀) (이상 4월 10일자)

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